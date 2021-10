Polizei ermittelt : Unbekannte spannen Seile über Straße in Much

Die Polizei sucht nach Zeugen nach einem Vorfall in Much. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Much Unbekannte haben in Much zwei Seile über eine Straße gespannt. Ein Autofahrer fuhr über ein Seil, bei einem Radfahrer wickelte es sich um dessen Bein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Das hätte schlimme Folgen haben können: Ein Autofahrer und ein Radfahrer sind am Freitagabend in Much über zwei Seile gefahren, die Unbekannte zuvor über die Straße Sommerhausen gespannt hatten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr zunächst gegen 23 Uhr ein 31-jähriger Autofahrer über die Straße, als er in Höhe von Hausnummer 82 bemerkte, wie er durch ein Seil fuhr und es durchriss. Er rief seinen Vater an, der in der Nähe wohnt, und suchte mit ihm nach weiteren Seilen. Dabei hörten sie einen Fahrradfahrer, der auf Höhe von Hausnummer 83 ebenfalls durch ein Seil gefahren war.

Dieses hatte sich um das Bein des 60-Jährigen und die Speichen des Rads gewickelt. Der Mann stürzte nicht, da er in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte und sehr langsam unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer befreiten den Mann von dem Seil und brannten es mit einem Feuerzeug durch.

Die Polizei stellte beide Seile sicher, suchte die Umgebung nach weiteren Seilen ab und stellte Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nähere Angaben zu den Seilen konnte die Polizei auf GA-Anfrage nicht machen. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten suchen nach Zeugen und bitten unter der Telefonnummer 02241/541-3421 um Hinweise.

(ga)