Polizei ermittelt wegen Unfallflucht : Unbekannter beschädigt fünf Autos und fährt davon

Bonn Ein Unbekannter hat fünf parkende Autos am vergangenen Freitag in der Bonner Innenstadt beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Bei einer Kollision am vergangenen Freitag in der Bonner Innenstadt soll ein bislang Unbekannter fünf Autos beschädigt haben. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Verdächtige jedoch davon.

Der Unfallverursacher bog nach Angaben der Polizei von der Thomas-Mann-Straße in die Münsterstraße ein, als er hinter der Kurve in einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo fuhr. Durch die Kollision wurden weitere der dort geparkten Autos ineinander geschoben, sodass insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.