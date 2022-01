Verwirrung um gesperrte Wege : Der Pegel der Sieg steigt

An der Brückenstraße führt die steile Rampe hinunter an die Hochwasser führende Sieg. Gesperrt ist der Weg trotz Ankündigung der Stadt am Dienstagnachmittag nicht. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Zuwegungen sind aber weiterhin frei



Mit kräftigen und zum Teil gewittrigen Regenschauern sorgt Tief Annette seit Jahresbeginn für reichlich Regen in der Region und steigende Pegel an Bächen und Flüssen. Das hat auch Auswirkungen auf die Geh- und Radwege entlang der Sieg im Bereich der Stadt Sankt Augustin. So teilte die Stadt aufgrund des steigenden Siegpegels am Montagnachmittag mit, dass „der Weg entlang der Sieg zwischen Buisdorf und Meindorf auf Sankt Augustiner Seite derzeit nicht genutzt werden kann“. Aus Sicherheitsgründen habe der Bauhof der Stadt Sankt Augustin daher alle Zuwegungen gesperrt.

Den Worten ließ die Stadt offenbar aber keine Taten folgen: An den Zuwegungen zum Wegenetz der Sieg am Sportplatz in Meindorf, an der Zufahrt zur Mendener Kläranlage in Meindorf, an der Siegstraße beidseits der Melanbogenbrücke, an der Marie-Curie-Straße, an der Pleisbachmündung, an der Buisdorfer Straße in Buisdorf sowie an der Brückenstraße suchte man Hinweise auf die Sperrungen, die sonst aufgestellten Sperrtafeln oder Warnbaken vergeblich.

An der Buisdorfer Straße fand sich ein Warndreieck mit dem Hinweis „Hochwasser“, gesperrt war der Weg aber nicht. In der Meldung von Montagabend begründet die Stadt die durchgeführten Sperrungen mit steigenden Pegeln: „Sobald der Pegel Menden 2,20 bis 2,30 Meter erreicht hat, beginnt der Bauhof mit der Sperrung der Zuwegungen zur Sieg. In Buisdorf ist die Sieg in einigen Bereichen schon über die Ufer getreten.“ Am Pegel Menden überschritt die Sieg erst am frühen Dienstagmorgen die Zwei-Meter-Marke, den Pegel von 2,20 Metern gegen 8 Uhr und um 12 Uhr den behördlichen Informationswert von 2,50 Metern. Den Wert für das sogenannte mittlere Hochwasser beziffert das Landesumweltamt in seinem Pegelsystem HYGON mit rund 3,50 Metern.