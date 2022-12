Zwei Tonnen schwer, sechs Meter lang : Große „Aktiv-Arche“ landet in Buisdorfer Kita

Am Haken eines riesigen Krans schwebte am Nikolaustag die Arche Noah als neues und großes Spiele-Holzschiff ein. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Kinder spielen und bewegen sich deutlich zu wenig. Um die Motorik der Heranwachsenden in der Buisdorfer Kita zu fördern, steht im Garten der Einrichtung nun ein großes und tonnenschweres Spielzeugschiff. Das schwebte am Nikolaustag per Kran in die Außenanlage.

Ein Tieflader hat sie pünktlich am Nikolaustag angeliefert: eine „Aktiv-Arche“. Auf dem vier mal sechs Meter großen und zwei Tonnen schweren Spielgerät soll die Motorik von Kindern besonders gut gelingen. Die Kita Buisdorf im gleichnamigen Sankt Augustiner Stadtteil freute sich über das einzigartige Mobiliar, das ein Kran am Dienstagmorgen an den hierfür vorbereiteten Ankerplatz auf der großen Wiese im Außengelände der Einrichtung gehievt hat. Alle kleinen Bewohner standen währenddessen am Bauzaun und beobachteten die schwebende Ankunft mit großer Begeisterung.

„Seit die Wiese abgesperrt und mit den Vorarbeiten begonnen wurde, haben die Kinder täglich gespannt den Fortschritt des Bauvorhabens beobachtet. Die Vorfreude auf die Aktiv-Arche ist riesig“, berichtet Einrichtungsleiterin Caroline Heinemann. In dem von der Stiftung Kinderförderung Playmobil zur Verfügung gestellten Schiff können bereits Kinder unter drei Jahren altersgerecht und sicher krabbeln und Laufen lernen, heißt es von der Stiftung.

Das Spielgerät lade die Kleinen zum Toben und Klettern ein und leiste dadurch einen Beitrag zur Behebung eines in vielen Studien beschriebenen Problems: Schon im Kindergartenalter säßen Kinder zu häufig und legten damit den Grundstein für einen späteren Bewegungsmangel. Als Folge, so zum Beispiel die KiGGS-Langzeitstudie des Robert-Koch-Instituts, erreicht lediglich rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen 60 Minuten tägliche körperliche Aktivität.