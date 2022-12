Betrüger fährt mit Auto davon : Mann beim Autoverkauf in Siegburg um 26.000 Euro betrogen

Siegburg Bei einem Autoverkauf in Siegburg ist ein 46-Jähriger um 26.000 Euro betrogen worden. Der Täter flüchtete mit seinem angebotenen Fahrzeug und der großen Summe Bargeld.

Ein Betrüger hat bei einem vermeintlichen Autoverkauf 26.000 Euro von einem 46-jährigen Mann aus Hessen ergaunert. Der geplante Ankauf sollte in Siegburg an der Straße „Am Stadtwald“ über die Bühne gehen. Hier hatten sich der Anbieter und der Kaufinteressent mit einem Begleiter am Donnerstag gegen 12.30 Uhr getroffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.