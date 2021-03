Verhandlung vor Siegburger Amtsgericht : Geldstrafe für Fahrt ohne Führerschein

Vor dem Siegburger Amtsgericht musste sich eine Windeckerin verantworten, die ohne Führerschein am Steuer gesessen hat. Foto: picture alliance/dpa/David-Wolfgang Ebener

Siegburg Weil sie einem anderen Auto ausweichen musste, landete eine Windeckerin mit ihrem Wagen in einer Böschung. Durch den Unfall fiel auf, dass sie keinen Führerschein besitzt. Dafür musste sie sich nun vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten.

Für eine 48-jährige Frau aus Windeck ist Ende September 2020 eine kurze Fahrt mit einem Pkw dumm gelaufen. Auf einer kurzen Fahrt über die Rathausstraße wich sie an der Einmündung zu einem Discounter einem anderen Fahrzeug aus, knallte vor eine hohe Bordsteinkante und überschlug sich mit ihrem Kleinwagen, der in einer Böschung auf der Seite liegenblieb. Unfallzeugen befreiten die Frau aus dem Wagen und richteten das Gefährt wieder auf. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass die Frau keinen Führerschein besitzt und zeigten auch falsche Angaben zum Unfallhergang an. Das führte dann neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch zu einer Anklage wegen Vortäuschens einer Straftat.