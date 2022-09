Migrationsberatungsstellen : Hilfsangebote für Zugewanderte im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg Am Bundesweiten Aktionstag der Migrationsberatung stellten sich zwei Institutionen aus dem Kreis auf dem Siegburger Marktplatz vor. Ihre Arbeit soll Zugewanderten bei der Integration helfen.

Deutschland ist ein beliebtes Einwanderungsland. Momentan treiben vor allem weltweite Krisen die Menschen in die Flucht und führen sie mitunter hierher. Viele von ihnen benötigen Hilfe und Unterstützung, um sich in der neuen Umgebung und Kultur integrieren zu können. Im Rhein-Sieg-Kreis ermöglichen die bundesweit agierenden Jugendmigrationsdienste (JMD) und die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) stabile Hilfsstrukturen für Neuzuwanderer und diejenigen, die schon länger hier leben. Dabei sind die JMD zuständig für Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren, die MBE für alle ab 27.

Träger der Institutionen sind die Katholische Jugendagentur Bonn, der Caritasverband Rhein-Sieg, die Kurdische Gemeinschaft und die Diakonie an Sieg und Rhein. Bei einem bundesweiten Aktionstag am Mittwoch auf dem Siegburger Markt stellten JMD und MBE ihre Arbeit der Öffentlichkeit vor. Kathrin Friedrich von der Katholischen Jugendagentur betonte, dass dabei die gesellschaftliche Teilhabe im Zentrum steht: „Das Ziel ist, mit den Menschen auf Augenhöhe an einer langfristigen Perspektive für ein gelingendes Leben in Deutschland zu arbeiten.“