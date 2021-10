Investition in Siegburger Schulen : Entscheidung für die neue Turnhalle vertagt

Siegburg Vor bald zehn Jahren hat die Stadt Siegburg Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums an der Alleestraße eine neue Turnhalle versprochen. Wo und wie sie gebaut werden soll, ist bis heute unklar.

Gegen die im September entwickelte neue Idee, an die Stelle der bisherigen, maroden und seit ihrem Bau 1954 in die Jahre gekommenen Doppelturnhalle nun nur eine Einfachturnhalle zu bauen und eine Dreifachturnhalle gegenüber auf den Haufeld-Parkplatz zu errichten, wehrt sich vor allem die Siegburger CDU. Es solle vor allem schnell eine neue Turnhalle für die Schule geben, begründete das ihr Fraktionsvorsitzender Jürgen Becker.

Tanzende Mädchen erinnern an die Anfänge an der Alleestraße

Siegburger Kunstwerk soll erhalten bleiben : Tanzende Mädchen erinnern an die Anfänge an der Alleestraße

Die 500.000 Euro teure Planung hatte im Sommer zutage gefördert, dass der Neubau der Sporthalle an derselben Stelle nicht für die bis dahin geschätzten 8,7 Millionen Euro zu haben sein würde, sondern die Stadt zwölf Millionen Euro kosten würde. Der Grund: Die Nähe des Mühlengrabens macht eine aufwendige Sicherung der Baugrube nötig, weil das untere Geschoss der Halle zur Hälfte im Erdreich versenkt werden müsste. Das wäre nicht nötig, wenn an dieser Stelle nur eine Einfachturnhalle ebenerdig entstehen würde. Ein weiterer Grund für die neuen Überlegungen war die Feststellung, dass das GSA Bedarf für insgesamt vier Hallen hat.

Mehrere Varianten stehen zur Diskussion

Die Verwaltung war aufgefordert, für die Sitzung eine Kostenschätzung für die neuen Überlegungen vorzulegen. Das tat der Ausschussvorsitzende Dieter Thiel (Grüne) zum Abschluss des Tagesordnungspunkts im Vergleich der verschiedenen Varianten. 24 Millionen Euro koste es insgesamt, an Stelle der derzeitigen Turnhalle eine Einfachhalle zu bauen und eine Dreifachhalle auf dem Haufeldgelände. 21,5 Millionen Euro veranschlagte er für die Variante fünf der Planung, bei der die Einfachturnhalle auf eine mögliche Dreifachturnhalle auf dem Haufeldgelände aufgestockt werden sollte und die Schule ein größeres Außengelände bekommen würde. Zu den zwölf Millionen Euro für die von der CDU präferierte bisherige Lösung kämen weitere 17 Millionen für die Doppelturnhalle, die zusätzlich auf dem Gelände gegenüber entstehen und in die geplante Gewerbebebauung integriert werden solle. „Das macht insgesamt 29 Millionen“, rechnete Thiel vor.

Schule wartet schon seit Jahren auf eine neue Halle

Die Eile der CDU erklärt sich aus der Vorgeschichte. Bereits 2012 stellte die Stadt dem Gymnasium einen Neubau der Turnhalle in Aussicht, stoppte den Plan aber zunächst wieder. 2015 bekräftigte die Schulpflegschaft ihre Forderung nach einer zeitgemäßen Schulsportstätte. In den Haushaltsberatungen für das Jahr 2016 wollten CDU und FDP den damals ab 2018 vorgesehenen Neubau um zwei Jahre vorziehen. Für 2016 wollten sie 250.000 Euro für die Planung einstellen, ab 2017 dann zwei Millionen für den Neubau unweit der bisherigen Doppelhalle. Die sollte ab 2018 für 500.000 Euro saniert werden, so das Versprechen. Im Februar 2017 gab es ein weiteres: Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ sollte es endlich klappen, kündigte die Stadt an. Für insgesamt 3,57 Millionen Euro wollte sie damals der Schule eine neue Sporthalle bescheren.