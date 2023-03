Kirchen-Sanierung in Siegburg : Selfie mit dem Wetterhahn von Sankt Anno

Siegburg Der Wetterhahn von Sankt Anno kehrt nach seiner Schönheitskur zurück nach Siegburg. Die Gemeinde empfängt ihn gebührend mit einem Fest, findet unsere Autorin.

Normalerweise hat er einen guten Blick auf das, was so in Siegburg passiert. Und weiß dabei stets, woher der Wind weht. Seit September allerdings ist sein Platz hoch über den Dächern der Kreisstadt verwaist: Der Wetterhahn der Pfarrkirche Sankt Anno ist ausgeflogen. Die vergangenen Wochen hat er in einer Kunstschmiedewerkstatt in der Nähe von Linz am Rhein verbracht, um seinen alten Glanz zurückzugewinnen. Sein metallenes Gefieder strahlt nun wieder und der Hahn ist bereit für den Rückflug auf die Kirchturmspitze.