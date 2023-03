Einsatz in Siegburg : Feuerwehr rettet Kater Krümel vom Dach

Siegburg In Siegburg hat am Montag die Feuerwehr einen Kater von einem Dach gerettet. Erst nach mehreren Anläufen gelang es, das Tier einzufangen.

Die Siegburger Feuerwehr ist am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr ausgerückt, um einen drei Jahre alten Kater vom Dach eines vierstöckigen Hauses zu retten. Der Kater namens Krümel soll laut Angaben der Besitzer rund 24 Stunden auf dem Dach ausgeharrt haben, da er bereits am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr durch ein offenes Fenster ausgebüxt war.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr starteten am Montag mehrere Rettungsversuche und waren bereits am Morgen vor Ort, um den Kater einzufangen. Krümel flüchtete allerdings wiederholt vor den Einsatzkräften, sodass die Feuerwehr den Einsatz nach einiger Zeit abbrach. Vor Ort gaben die Einsatzkräfte zudem an, dass solche Einsätze immer nur durchgeführt würden, wenn es keine anderen Einsätze gebe, in denen Menschen verletzt worden sein könnten.

Die Besitzer, die erst vor wenigen Tagen in die Wohnung im Dachgeschoss eingezogen waren, gaben an, dass sie sowohl Tierheime als auch Tiervereine angerufen hätten, dort aber nicht weitergekommen seien. Gegen 15.30 Uhr war die Feuerwehr am Montag dann erneut mit fünf Einsatzkräften vor Ort. Eine Feuerwehrfrau kletterte mit Absturzsicherung auf das Dach und konnte den Kater nach wenigen Versuchen einfangen. In einer speziellen Transportbox wurde der Kater dann vom Dach heruntergefahren. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Die Einsatzkräfte konnten den Kater wohlbehalten seinen Besitzern übergeben. Zudem soll der Einsatz den Besitzern nicht in Rechnung gestellt werden, da es sich um einen sogenannten Einsatz am Bürger handele, hieß es von der Feuerwehr.