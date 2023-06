Auf frischer Tat ertappt Ladendetektiv verhindert Parfumdiebstahl im Wert von 2300 Euro

Laut Polizeimitteilung habe der Detektiv in einem Geschäft an der Kaiserstraße in Siegburg die 21-jährige Frau und ihren 17-jährigen Begleiter dabei beobachtet, wie sie mehrere hochwertige Parfumflaschen in ihre Tragetasche gesteckt hatten und den Kassenbereich passierten. Der Ladendetektiv konnte die mutmaßlichen Ladendiebe ansprechen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.