Polizei sucht nach Zeugen Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten aus Siegburger Gaststätte

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Gaststätte in der Neue Poststraße in Siegburg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter die Hintertür der Gaststätte auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Auch an einem Standtresor konnten die Beamten Hebelspuren finden. Nach Angaben der Polizei sei es den Tätern nicht gelungen, den Tresor zu öffnen.