Wohnbebauung in Siegburg : Stadt informiert Bürger über Pläne zum Waldhotel Grunge

Seit 2003 steht das Waldhotel Grunge am Höhenweg in Siegburg-Kaldauen leer. Foto: Paul Kieras

Siegburg Seit Februar 2003 logieren keine Gäste mehr im Waldhotel Grunge, das Gebäude in Siegburg-Kaldauen liegt seitdem im Dornröschenschlaf. Jetzt öffnet es seine Türen noch einmal: Bei einer Bürgerinformation stellt die Stadt die Pläne für das Areal vor.

Mit der Ruhe rund um das seit bald 20 Jahren leer stehende Waldhotel Grunge im Siegburger Stadtteil Kaldauen ist es seit dem vergangenen Herbst vorbei. Die Idee eines Investors, die ungenutzte Immobilie abzureißen und durch sieben Mehrfamilienhäuser zu ersetzen, hat für Aufregung in der angrenzenden Nachbarschaft gesorgt. Und auch für Unverständnis darüber, dass die Politik ungeachtet ihrer Kritik bei Enthaltung der CDU den Einstieg ins Planverfahren beschlossen hat. Im Zuge der damit einhergehenden Bürgerbeteiligung lädt die Stadt nun für Dienstag, 30. August, zu einer Bürgerinformation ins Waldhotel.

Dafür öffnen sich an diesem Abend noch einmal die Hoteltüren, die sich im Februar 2003 geschlossen haben. Dass danach nie wieder ein Gast in der Immobilie residieren würde, hat damals wohl niemand geahnt. Verschiedene Ideen für eine neue Nutzung haben in den vergangenen Jahren im Raum gestanden, von der Seniorenresidenz über eine Reha-Klinik bis hin zur Unterkunft für Geflüchtete im Jahr 2015. Zum Tragen ist davon aber letztlich keine gekommen. Schließlich wurden die Eigentümer, darunter die Josef-Esch-Fond-Projekt GmbH, im vergangenen Herbst selbst aktiv und offerierten die Option einer Wohnbebauung. Die soll anstelle des rund 11.000 Quadratmeter umfassenden Waldhotels entstehen.

Geplant ist, die vorhandene Immobilie niederzulegen und auf der verbliebenen, zweigeschossigen Tiefgarage sieben Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf bis zehn unterschiedlich großen Wohnungen zu errichten. Die Neubauten mit je zwei Voll- und einem Staffelgeschoss sollen im Halbkreis um eine begrünte Freifläche entstehen und sich ins Gelände einfügen. Flachdächer sollen begrünt werden. Seine ersten Pläne hat der Investor überarbeitet und die geplanten Gebäude vor allem in ihrer Höhe reduziert. Auf Grundlage dieser Pläne beschloss der Planungsausschuss im Mai bei Enthaltung der CDU die Einleitung des Planverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung und dem Einholen von Gutachten.

Das Areal ist derzeit als Sondergebiet für Gastronomie und Hotellerie ausgewiesen und muss für eine neue Bebauung in ein Wohngebiet umgewandelt werden. Eben diese Umwidmung des Areals hat nach Bekanntwerden der neuen Pläne im vergangenen Herbst für Aufregung in der Nachbarschaft des Waldhotels gesorgt. Vor allem ältere Anwohner erinnerten sich an die Zeit, in der die heutige Immobilie entstand. Damals hatten sie sich gegen den Hotelbau gewehrt, aus Sorge um den Landschaftsschutz, aber auch um ihre Ruhe. Der Protest gipfelte 1998 in eine Normenkontrollklage durch einen Anwohner. Das Oberverwaltungsgericht Münster erklärte den Bebauungsplan wegen „schwerwiegender Formfehler“ für nichtig. Laut der Siegburger Verwaltung wurde deswegen erneut ein Aufstellungsverfahren eingeleitet. Seit 2003 sei der geänderte Bebauungsplan nun aber in Kraft.

Schockiert zeigten sich die Anwohner im Mai nach dem erneuten Einstieg in das Planverfahren. Sie seien alle nicht grundsätzlich gegen eine Wohnbebauung, versicherte eine Anwohnerin. Es seien vielmehr die Dimensionen, die sie erschrecken. Auch in der nun reduzierten Form ließe sich die Bebauung nicht realisieren, ohne in das Landschaftsschutzgebiet einzugreifen und ohne Wald abzuholzen. Dadurch würde ein Naherholungsgebiet zerstört, fürchtete sie. Zudem fragen sich die Anwohner, wie die neuen Häuser an den Kanal angeschlossen und von Müllabfuhr, Rettungswagen oder Feuerwehr erreicht werden können. Während der Bürgerinformation haben sie die Gelegenheit, Fragen wie diese an die Verantwortlichen zu stellen.