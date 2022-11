Drei Fahrzeuge beteiligt : Sperrung und Stau nach Unfall auf der A555

Auf der A555 hat sich am Dienstag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Foto: Holger Hollemann/Archiv

Bornheim Die A555 in Richtung Bonn ist am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Bei einem Unfall waren zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt worden. Es bildete sich ein langer Stau.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 555 in Fahrtrichtung Bonn ist am Dienstagnachmittag ein Fahrzeuginsasse verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei waren drei Autos in den Unfall involviert, der sich bei Bornheim ereignete. Gegen 16.40 Uhr seien die Fahrzeuge zusammengestoßen, der Unfallhergang ist allerdings bislang unklar. Ein Fahrzeug hatte sich nach Polizeiangaben auf der Fahrbahn gedreht.