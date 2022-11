Bornheim-Sechtem : Unbekannte sprengen Geldautomaten und richten großen Schaden an

Durch die Sprengung wurde die Gebäudefassade erheblich beschädigt. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim-Sechtem Anwohner sind in Bornheim-Sechtem in der Nacht zu Donnerstag von einem lauten Knall wach geworden. Unbekannte haben in der Willmuthstraße einen Geldautomaten gesprengt.



Bislang Unbekannte haben gegen 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag in Bornheim-Sechtem einen Geldautomaten gesprengt. Dadurch ist bei einem Gebäude in der Willmuthstraße ein erheblicher Schaden entstanden. Die Druckwelle habe nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort zudem bei mehreren Fahrzeugen die Scheiben zersplittern lassen. Ein Kleinfahrzeug, das unmittelbar vor der Bank stand, musste abgeschleppt werden.

Der Schaden im Bankgebäude ist immens. Statiker des Technischen Hilfswerk untersuchten die Statik des Gebäudes. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar.

Die Polizei sucht derzeit nach mehreren Tätern, die mit einem Auto geflohen sein sollen. In der Nacht kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Zuvor waren bei der Einsatzstelle einige Notrufe von Anwohnen eingegangen, die durch den lauten Knall wach geworden waren, berichtet die Polizei.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)