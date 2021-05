Unfall in Brenig : Ast stürzt auf Auto - Zwei Frauen verletzt

Foto: Axel Vogel

Bornheim Von einem abgebrochenen Ast sind am Samstagmittag zwei Frauen in ihren Auto getroffen worden. Zu dem Unfall war es auf der Straße Rankenberg in Brenig gekommen.



Zwei Frauen sind am Samstagmittag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf der Straße Rankenberg in Brenig verletzt worden: Offensichtlich durch eine Windböe war ein kapitaler Ast von einem Baum am Straßenrand abgebrochen und auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei wurde unglücklicherweise eine Autofahrerin, die mit ihrer Tochter unterwegs war, von dem Ast getroffen, so erklärt es Ulrich Breuer, Sprecher der Bornheim Feuerwehr.

Durch den quer auf der Fahrbahn liegenden Ast musste die viel befahrene Strecke auch rund zweieinhalb Stunden gesperrt bleiben. Laut Breuer war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits ein Rettungswagen vor Ort, der sich um die beiden verletzten Frauen gekümmert habe. Beide seien anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, die Feuerwehr geht von eher leichten Verletzungen aus.