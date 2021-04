Feuer in Bornheim-Waldorf : Feuerwehr löscht Brand in altem Hofgebäude

Bornheim-Waldorf. Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem alten Hofgebäude in Bornheim-Waldorf ausgerückt. Dort war bei Renovierungsarbeiten ein Brand ausgebrochen.

In einem alten Hofgebäude in Bornheim-Waldorf hat es am Sonntagvormittag gebrannt. Bei Renovierungs- und Schweißarbeiten seien dort Flammen in benachbartes Fachwerk eingedrungen, erklärte Ulrich Breuer, Sprecher der Feuerwehr Bornheim.