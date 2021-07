Einsatz in Bonn : Fußboden einer Wohnung in der Nordstadt in Brand geraten

Am Dienstagmorgen ist es in einer Wohnung in der Bonner Nordstadt zu einem Brand gekommen. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In der Bonner Nordstadt mussten sich am frühen Dienstagmorgen mehrere Bewohner in Sicherheit bringen. Der Fußboden in einer Wohnung war in Brand geraten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Dienstagmorgen wurde gegen 2 Uhr die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Bornheimer Straße gerufen. Aus noch unbekannter Ursache hatte der Fußboden einer Wohnung im zweiten Obergeschoss Feuer gefangen.