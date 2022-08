Feuer an der Sandstraße : Feuerwehr löscht Brand in Anbau in Bornheim-Waldorf

Feuerwehr und Polizei sind zu einem Brand an die Sandstraße in Waldorf ausgerückt. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Waldorf In einem Anbau an der Sandstraße in Bornheim-Waldorf hat es am späten Dienstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand schnell löschen.



Die Bornheimer Feuerwehr ist am späten Dienstagnachmittag an die Sandstraße nach Waldorf ausgerückt. In einem Anbau im rückwärtigen Bereich zwischen zwei Wohnhäusern hatte es gebrannt.

Die rund 40 ausgerückten Wehrleute, die gegen 17.20 Uhr alarmiert wurden, konnten das Feuer schnell löschen, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Sandstraße war während des Einsatzes gesperrt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

(ga)