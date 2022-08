Keine Verletzten : Bus auf der A555 bei Bornheim in Brand geraten

Auf der A555 bei Bornheim ist am Mittwochnachmittag ein Bus in Brand geraten. Foto: GA

Bornheim Am Mittwochnachmittag ist auf der A555 bei Bornheim ein Bus in Brand geraten. In Richtung Bonn kam es zu einem längeren Rückstau.



Gegen 14.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag alarmiert. Ein Bus war auf der A555 aus noch ungeklärten Gründen bei Bornheim in Fahrtrichtung Bonn in Brand geraten. Nach kurzer Zeit waren Feuerwehr und Polizei vor Ort, um den Gefahrenbereich abzusichern und den Brand zu löschen.

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. In dem Bus befanden sich zum Unglückszeitpunkt keine Fahrgäste. Der Fahrer konnte den Bus noch auf den Standstreifen fahren und danach unverletzt aussteigen.