Förderschule in Bornheim : Verbundschule braucht mehr Platz

Förderschule in Bornheim

Viele Schüler, wenig Platz: Die Verbundschule in Uedorf. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim Die Verbundschule in Bornheim-Uedorf braucht noch mehr Räume als gedacht. Die Stadt hat mit der Einrichtung aber noch etwas vor.

Die Verbundschule im Bornheimer Stadtteil Uedorf braucht noch mehr Räume als zunächst angenommen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung für die Sitzung des Bornheimer Schulausschusses hervor. Dieser tagt am Dienstag, 26. Januar, die Sitzungsunterlagen sind bereits öffentlich.

Dafür führt die Verwaltung verschiedene Gründe an: den ab 2025 beabsichtigten Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz, den Plan zur Einführung eines gebundenen Ganztags und die allgemein hohe Schülerzahl. Das Schulgebäude war einst für maximal 130 Schülerinnen und Schüler in zehn Klassen geplant, ohne OGS. Aktuell besuchen laut Stadt 165 Jungen und Mädchen die Schule. Vorhandene Räume werden daher zweckentfremdet beziehungsweise mehrfach genutzt.

„Der starke Anstieg der Schülerzahlen in den letzten Jahren ist auf die ungünstigen Rahmenbedingungen für das Gemeinsame Lernen in den Regelschulen und das größere Einzugsgebiet der Verbundschule zurückzuführen“, heißt es in der Mitteilung.