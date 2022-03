Polizei fahndet mit Fotos : Bewaffnete rauben Tankstelle in Bornheim aus

Bewaffnete rauben Tankstelle in Bornheim aus

Bornheim Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bornheim-Merten am 8. März fehlt von den Verdächtigen jede Spur. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Abend des 8. März betraten zwei vermummte Männer gegen 20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bonn-Brühler-Straße. Nach Angaben der Polizei bedrohten sie den Angestellten mit einer Pistole und forderten Bargeld aus der Kasse. Danach flüchteten Sie in Richtung Bornheim-Kardorf.