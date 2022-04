Ortsentwicklung in Rheinbach : Niederdrees will Zukunftsdorf werden

Niederdrees will Zukunftsdorf werden

Ortsentwicklung in Rheinbach

Gerne verweilt Ortsvorsteher Holger Klöß am Bücherschrank nahe des Spielplatzes und blättert. Foto: Saxler-Schmidt

Rheinbach-Niederdrees Der Niederdreeser Spielplatz soll erweitert werden. Ortsvorsteher Holger Klöß ist optimistisch, dass der Dorfkern noch attraktiver wird.

Niederdrees hat Zukunft. Das steht für den kleinen Rheinbacher Ortsteil mit seinen rund 450 Einwohnern fest. Und davon wollen sie auch die Jury beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugen, wenn die Kommission am 12. Mai zur Begehung kommt.

„Es sind nicht die großen Dinge, die die Zukunft ausmachen. Es muss alles in einem Verhältnis zur Größe des Dorfes stehen und fundiert sein“, betonen der Ortsvorsteher und Ortsausschuss-Vorsitzende Holger Klöß und Jutta Hasselbach, die die Bewerbung mit auf den Weg gebracht haben. Sie verweisen auf eine ganze Reihe von Beispielen, die Niederdrees schon realisiert oder in Vorbereitung hat. Ins Auge springt das jüngste Projekt: die Neugestaltung des Dorfplatzes mit Elementen der Nachhaltigkeit wie Regenwasser-Zisterne für den Brunnen, Ladestation für E-Bikes, klimaresistente Bäume und Sträucher. Das 100 000 Euro-Projekt hat das Land NRW überzeugt: es gibt 65 000 Euro Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm. Die Dorfgemeinschaft steuert ihrerseits 35 000 Euro in Form von Eigenleistung und Spenden bei.