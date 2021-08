Auf der B266 : Eine schwer verletzte Person bei Unfall in Rheinbach

Auf der B266 in Rheinbach hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Bei einer Kollision in Rheinbach ist eine Person schwer verletzt und in ein Krankenhaus geflogen worden. Ein Auto kam auf der B266 von der Strecke ab und fuhr geradeaus über einen Kreisverkehr.

Auf der Bundestraße 266 in Rheinbach ist am Mittwoch ein Insasse eines Pkw schwer verletzt worden. Laut GA-Informationen wurde der Verletzte mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht. Demnach fuhr das Auto auf Höhe des Handelshofs quer über den Kreisverkehr und kollidierte schließlich mit einer Betonmischmaschine. In dem Auto saßen zwei Erwachsene und ein Kind. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.