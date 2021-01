Ehrenamtliche in Wachtberg : Statt Orden verteilen die Jecken Mundschutz

Wachtberg-Fritzdorf Elisabeth Hüllen hält mit ihren Mitstreitern die Karnevalisten zusammen. Wenn es schon keine Orden gibt, dann bekommen alle einen Mundschutz mit mit Vereinslogo der KG Grün-Gelb Fritzdorf.

„Ich war nie ein Vereinsmeier“, erinnerte sich die 65-Jährige an die erste Zeit in Fritzdorf. Die in Ließem geborene Bankkauffrau hatte 1987 mit ihrem Mann dort in einem reparaturbedürftigen Vierkanthof einen Platz gefunden, den die beiden sich im Laufe der Zeit zu einem Zuhause umgestalteten. Weil sie aber schon immer den Kontakt mit den Menschen genossen hatte, fand sie schnell in die Gemeinschaft der Fritzdorfer Jecken.