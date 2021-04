Kiesgrube Dünstekoven : Swisttaler Kiesgrube ist Zuflucht für seltene Arten

Swisttal Mit einem Bagger hat der Nabu Bonn in der Dünstekovener Kiesgrube neue Tümpel und Steilwände geschaffen – und damit eine neue Heimat für seltene Tierarten. Besonders Bienen, Schmetterlinge und Vögel fühlen sich dort wohl.

Der Baggerfahrer hatte zwei Aufgaben: einige neue Tümpel auszuheben und vor allem die Wände der Grube so abzugraben, dass mehrere große vertikale Steilwände entstanden. Für seltene Insektenarten und Vögel soll dort in den Wänden ein neuer Rückzugsraum geschaffen werden. Nach mehreren Tagen Arbeit ist das Werk getan: Mehr als hundert Meter lang ist die neue Steilwand – und bis zu vier Meter hoch.

Die Kreisgruppe Bonn des Naturschutzsbundes (Nabu) hat 4200 Mitglieder und kümmert sich seit 1911 um Naturschutzaufgaben in Bonn und im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. In dieser Region betreut der Nabu nach eigenen Angaben mehr als 50 ökologisch wertvolle Flächen. Eine davon ist das Feuchtbiotop der ehemaligen Dünstekovener Kiesgrube. Dort betreibt die Kreisgruppe auch eine Geschäftsstelle und eine Natur-Werkstatt für Kinder und Jugendliche .

Wände bieten Platz für Brutröhren

Schmetterlinge nutzen Wände für ein Sonnenbad

Weitere Tierarten der umliegenden Wiesen und Feuchtgebiete wissen die windgeschützten Stellen der Steilwände ebenfalls zu schätzen – etwa als Plätzchen für ein Sonnenbad. Dabei denkt Meyer an Reptilien wie die Zauneidechse und die Blindschleiche, aber auch an viele Insektenarten wie Schmetterlinge, die die Blüten auf den umliegenden Wiesen besuchen und an den Steilwänden ihren ausgekühlten Körper in der Morgensonne aufwärmen würden. „Sie alle brauchen die Wärme, um sich richtig bewegen zu können“, führt er aus.