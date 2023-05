Ehrenamt in Wachtberg 1000 Euro Förderung für fleißige Grünpaten

Mitmachen

Genaue Informationen zur Förderung finden Interessierte unter www.ehrenamt-wachtberg.org. Die Schaugartenbroschüre mit Tipps zur naturnahen Gestaltung einer Grünfläche ist im Rathaus für 2,50 Euro in Papierform oder kostenlos als Download auf der Internetseite der Gemeinde unter www.wachtberg.de erhältlich. Interesse an einer Grünpatenschaft kann man in Wachtberg unter Angabe von Namen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse und dem Standort der gewünschten Grünfläche per E-Mail an jonas.lundin@wachtberg.de anmelden. Wer sich an den Grünflächen in Adendorf beteiligen oder eine eigene Grünfläche im Ort pflegen möchte, findet bei der Aktionsgemeinschaft Ansprechpartner unter aktionsgemeinschaft-wachtberg@web.de.