Einsatz in Wachtberg Anhänger mit Strohballen gerät auf der L123 in Brand

Gegen 18 Uhr am Donnerstagabend ist ein Anhänger eines Pkw, der mit Strohballen beladen war, auf der Adendorfer Straße (L123) im Wachtberger Ortsteil Ringgraben in Brand geraten. Die Folge war eine starke Rauchentwicklung am Unglücksort. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass sich auch der Rauch zügig verzog.