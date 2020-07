Verteidiger des Bonner SC : Mvondo schreibt offenen Brief zum Thema Rassismus

Der Vorbereitungsplan des Bonner SC

Nachdem der BSC am 1. August in die Vorbereitung startet, folgt eine Woche später der Test beim VfB Wissen. Der Gegner am 9. August wird unter den Teams ausgelost, die sich für ein Testspiel beworben hatten. Am 15. August spielt der BSC in Dünstekoven um 16 Uhr gegen den VfL Alfter. Einen Tag später steht um 16 Uhr in Hennef das Spiel gegen den FC Hennef 05 an.

Noch offen sind Spielort und Anstoßzeit am 22. August, wenn der BSC gegen den Drittligisten Viktoria Köln antritt. Gleiches gilt für die Partie gegen den FC Pesch (FVM-Liga) tags darauf. Den letzten Test vor dem Saisonstart am 5./6. September bestreitet der BSC am 29. August (14 Uhr) im Sportpark Nord gegen Monheim.