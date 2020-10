Alternative Laufveranstaltung : Startschuss für den virtuellen Bonn Marathon

Bonn Noch bis zum 11. Oktober können Teilnehmer beim Virtuellen Bonn Marathon an den Start gehen. Per App zeichnet jeder Läufer seine Distanz auf und trägt sich in die Bestenliste ein.

Normalerweise ertönt der Startschuss für den Bonn Marathon an einem Sonntagmorgen im April in aller Frühe am Koblenzer Tor. Tausende Paar Läuferfüße setzen sich daraufhin in Bewegung auf ihren Rundkurs durch die Bundesstadt. Für die diesjährige, virtuelle Variante des Deutschen Post Marathons fiel der Startschuss auf dem Bonner Münsterplatz am späten Freitagvormittag – allerdings nur symbolisch – schließlich können die Teilnehmer in den kommenden Tagen ihre Startzeit selbst bestimmen. Per App zeichnet jeder Läufer bis zum 11. Oktober seine gewählte Distanz eigenständig auf. Das Ergebnis wird anschließend in die virtuelle Bestenliste eingetragen. Wo und wann gelaufen wird, ist dabei egal. Damit bietet der Veranstalter MMP Event eine Alternative zum klassischen Bonn Marathon an, der aufgrund der Corona-Krise zunächst auf den Ausweichtermin am 18. Oktober verschoben und schließlich komplett abgesagt worden war.