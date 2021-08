DTM-Rennen auf dem Nürburgring : Dem Sieg folgt das Ausscheiden

NÜRBURGRING Sekt oder Selters? Für Kelvin van der Linde hielt das Nürburgring-Wochenende beides bereit. Erst gewann der Südafrikaner auf einem Abt-Audi souverän das Samstagsrennen. Einen Tag später wurde er im zweiten DTM-Lauf des Wochenendes gemeinsam mit seinem Teamkollegen Mike Rockenfeller von dem Ferrari-Piloten Liam Lawson abgeräumt.

Im Sonntagsrennen übernahm Polesetter Alex Albon die Führung. Hinter ihm entwickelte sich jedoch ein Hauen und Stechen, das zu zwei Safety-Car-Phasen und zu zahlreichen Ausfällen führte. In der Anfangsphase landete Maximilian Buhk in der Mauer, dann rollte der Mercedes von Gaststarter Hubert Haupt am Streckenrand aus. Kaum war das Rennen wieder freigegeben, schoss Lawson den Tabellenführer van der Linde und Rockenfeller in der Veedol-Schikane von der Strecke. „Der Typ dreht uns einfach mal um. Ich weiß nicht, was er überhaupt will. Sein Rennen ist eh im Eimer, da kommt er über die Wiese, sodass drei Autos nebeneinander fahren“, polterte van der Linde. Die Plätze zwei und drei belegten Mercedes-Pilot Daniel Juncadella und BMW-Fahrer Marco Wittmann. Maini, der zunächst als Siebter ins Ziel kam, soll für Buhk zu wenig Platz gelassen haben und wurde auf Rang 13 zurückgestuft. In der Gesamtwertung führt weiterhin Kelvin van der Linde mit 129 Zählern. Auf dem zweiten Rang folgt Maximilian Götz mit 96 Zählern, der beide Nürburgring-Läufe als Vierter beendete.