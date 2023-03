124 Fahrzeuge beim Auftakt dabei Nürburgring Langstrecken-Serie startet in die Saison

Ferrari-Fans werden am Samstag dennoch nicht in die Röhre gucken. Zwei der neuen GT3-Ferrari werden von den Teams Frikadelli und Wochenspiegel, jeweils in Kooperation mit dem Team Rinaldi, eingesetzt. Das Wochenspiegel-Team war schon vor Jahren von Porsche zu den Italienern gewechselt, Frikadelli tut es ihnen nunmehr gleich. Für den Saisonauftakt sind auf dem Frikadelli-Ferrari Felipe Fernandez Laser und der nicht ganz so schnelle Teamchef Klaus Abbelen gemeldet. Beim 24-Stunden-Rennen werden sich mit David Pittard, Nick Catsburg, Earl Bamber und Laser vier hochkarätige Profis im Cockpit abwechseln. „Bis zum 24-Stunden-Rennen möchten wir das Fahrzeug so weit entwickeln, dass wir die bestmögliche Performance abrufen können“, erklärt Abbelen und deutet eine ehrgeizige Zielsetzung an.