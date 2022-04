Zeugen meldeten bewaffneten Mann : Polizei riegelte Bahnhof in Bad Godesberg komplett ab

Polizei riegelte Bahnhof in Bad Godesberg komplett ab

Der Bahnverkehr am Bahnhof Bad Godesberg wurde während der Sperrung kurzzeitig eingestellt. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Die Polizei hat am Sonntagmittag den kompletten Bahnhof in Bad Godesberg abgeriegelt und den Bahnverkehr kurzzeitig einstellen lassen. Zeugen wollten zuvor einen bewaffneten Mann im Bahnhofsgebäude gesehen haben.

Zugverspätungen und ein komplett abgeriegelter Bahnhof waren die Folgen eines vermeintlichen Fehlalarms am Bad Godesberger Bahnhof am Sonntagmittag. Laut der Leitstelle der Bundespolizei in Köln hatte es Hinweise darauf gegeben, dass ein bewaffneter Mann durch das Bahnhofsgebäude laufe.