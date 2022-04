Bad Neuenahr-Ahrweiler : Polizei bittet nach Schlägerei um Zeugenhinweise

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach einer Schlägerei in Bad Neuenahr-Ahrweiler am frühen Samstagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich am frühen Samstagnachmittag im Bereich der Sebastianstraße und Am weißen Stein eine Schlägerei ereignet.