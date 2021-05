Vorfall in Bonn-Mehlem : Unbekannter stößt 20-Jährigen am Rheinufer vom Fahrrad

Bad Godesberg-Mehlem Ein bislang unbekannter Mann soll einen 20-Jährigen am Rheinufer in Bonn-Mehlem von seinem Fahrrad gestoßen haben. Der Radfahrer wurde beim Sturz verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen.

Ein 20-Jähriger ist am Mehlemer Rheinufer von einem Unbekannten vom Fahrrad gestoßen und verletzt worden. Der Radfahrer war am Freitag gegen 17.15 Uhr am John-Jay-McCloy-Ufer in Bonn-Bad Godesberg in Richtung Norden unterwegs, als er rund 200 Meter vor der Rheinfähre auf dem Gehweg an einer Frau und einem Mann vorbeifuhr. Als er sich neben dem Paar befand, soll der etwa 50-jährige Mann in absichtlich mit dem Ellenbogen vom Fahrrad geschubst haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.