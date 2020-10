Betreuung für Kinder ab sechs Jahren : Märchen aufgeführt - Sport getrieben

Bad Godesberg Auch in den Herbstferien bot der katholische Seelsorgebereich Bad Godesberg eine Betreuung für Kinder ab sechs Jahren an.

Mit zehnköpfigen Bezugsgruppen und - angesichts der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen - mit Mund-Nasen-Schutz gelang es den beiden Jugendreferentinnen und ihrem engagierten Team, den Kindern fünf Tage lang so viel unbeschwerte Normalität zu ermöglichen, wie es zu dieser Zeit nur möglich ist. „Natürlich musste man immer wieder an die Maske und ans Händewaschen erinnern, aber alles in allem war den Kindern schon klar, dass die Einhaltung wichtig ist, und wir haben schnell gemerkt, dass uns die Vorgaben nicht daran hindern, eine tolle Zeit zu haben“, so Bialdyga.