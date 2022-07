Afrika-Fest In Bonn-Bad Godesberg : Mit Trommeln kommunizieren

Arbeiten im Urlaub : Bonner Krankenschwester hilft an afrikanischer Klinik aus Zweieinhalb Wochen war Fachkinderkrankenpflegerin Christina Ott in Sierra Leone. Sie hat ihren Urlaub dafür genutzt, um ehrenamtlich afrikanische Ortskräfte zu schulen. Hier musste sie sich an Gegebenheiten anpassen, die ganz anders waren als in Deutschland.