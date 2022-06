Godesberger legen Prüfung an Volkshochschule ab : Mutter und Sohn machen gemeinsam Mittlere Reife

Weiterbildungskolleg

Seit 40 Jahren gibt es an der Volkshochschule (VHS) Voreifel die Schulabschlusslehrgänge. Wann sie an der VHS Bonn eingestellt wurden, ließ sich am Mittwoch nicht klären. In der Bundesstadt gibt es das Weiterbildungskolleg zum Erwerb eines höheren Schulabschlusses. Dazu zählen laut Presseamt die Abendrealschule (ab 17 Jahren), das Abendgymnasium (Berufstätige, die dort das Vollabitur erwerben wollen) und das Kolleg (Nicht-Berufstätige, die in Vollzeitform ihr Vollabitur machen wollen). Die Abendrealschule liegt an der Dorotheenstraße, Abendgymnasium und Kolleg am Langwartweg. Das Abendgymnasium hat eine Außenstelle in Euskirchen. An der Abendrealschule benötigt man vier Semester (zwei Jahre) zum Erwerb der Fachoberschulreife (Mittlere Reife). Dazwischen sind wie an der VHS andere Abschlüsse möglich. Am Abendgymnasium und Kolleg sind es sechs Semester (drei Jahre) zum Erwerb des Vollabiturs. Im Schuljahr 2021/2022 sind in der Abschlussklasse des Abendgymnasiums/Kollegs (Vollabitur) 21 Schüler sowie 15 für die Fachoberschulreife, in der Abschlussklasse der Abendrealschule (Fachoberschulreife) 90 Schüler.