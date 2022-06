CDU Bad Godesberg : Mit 19 Jahren in den Parteivorstand

Öffentlichkeitsarbeit mobil: Der neue Medienbeauftragte der Bad Godesberger CDU, Victor Abs, im Hörsaal des Juridicums. Foto: Stefan Knopp

Bad Godesberg Victor Abs ist der neue Medienbeauftragte der Bad Godesberger CDU – mit gerade mal 19 Jahren. Er sieht sich selbst als Idealist und Realist.



Von Stefan Knopp

„Die größte Währung der Politik ist Vertrauen“, sagt Victor Abs. Und wer mit 19 Jahren solche Sätze ausspricht, der muss doch wohl Politiker werden. Einen Schritt dahin hat er zumindest schon gemacht, denn er wurde kürzlich als Medienbeauftragter in den Vorstand der Bad Godesberger CDU gewählt. Aber Posten seien nicht seine Motivation, sich politisch zu engagieren, sagt er. Wo er sich diesbezüglich in zehn Jahren sieht? „Ganz ehrlich: keine Ahnung.“

Man trifft sich an dem Ort, der derzeit seine Lebenswelt am meisten definiert: im Juridicum an der Adenauerallee, wo er studiert. Seine politische Aufgabe kann er auch von dort aus wahrnehmen, das Notebook macht es möglich. Denn natürlich hat sein „Law and economics“-Studium, eine Kombination aus Jura und Volkswirtschaft, Priorität. Ebenso wie seine Freizeit, sich mit Freunden treffen, Joggen mit Hund, Tennis spielen.

„Die Parteiarbeit ist ein Ehrenamt, und dabei bleibt es auch“, sagt er. Für die Bad Godesberger CDU ist er für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er checkt Social-Media-Postings, erstellt Videos für die Homepage, betreibt den Newsletter, schreibt Zeitungsartikel. Und er möchte „ständig fast alles wissen“, was seine Parteikollegen in Rat und Ausschüssen machen, damit er das auch richtig nach außen kommunizieren kann.

Durch Paragrafen wühlen

Abs ist in Schweinheim aufgewachsen, hat sein Abitur am Aloisiuskolleg absolviert, jetzt trifft man ihn wie seinen älteren Bruder im Juridicum an. „Das ist das spannendste Fach, weil es mit großem Analyseaufwand verbunden ist“, sagt er. Sich durch die Paragrafen wühlen, Probleme finden und lösen, das liegt ihm – vor allem in der Kombination mit seinem anderen Fach. „Vielen Juristen fehlt das Verständnis von Volkswirtschaft, und umgekehrt ist es genauso.“

Für Abs steht fest: Anwalt wird er nicht. Er möchte eher in den journalistischen Bereich, in die Öffentlichkeitsarbeit. Er hat am Ako die Schülerzeitschrift mit herausgegeben, schreibt und recherchiert schon als studentische Hilfskraft für einen Fernsehsender, jetzt ist er also Medienbeauftragter für die CDU seines Stadtbezirks.

Die Öffentlichkeitsarbeit bereite ihm Freude, sagt Abs, besonders dann, wenn er damit etwas bewirke. „In der Politik kommen alle Sachen zusammen, wo man etwas bewegen kann.“ Zum Beispiel, mehr Verständnis für Politik zu wecken. Da sei viel abhandengekommen, wenn man sich zum Beispiel die magere Beteiligung bei der NRW-Landtagswahl anschaue. Dann kommt der Satz mit dem Vertrauen. Sein Wunsch: „Wieder mehr Vertrauen in die Politik zu schaffen.“ Seine wichtigsten Themen für den Stadtbezirk sind die Belebung der Bad Godesberger Innenstadt, die Versöhnung der Fahrrad- mit den Autofahrern – eine Mammutaufgabe – sowie schnelle und pragmatische Schulsanierungen.

Warum ausgerechnet die CDU