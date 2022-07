Unfall in Beuel : Mit Wassertank beladenes Fahrzeug kippt in Kurve um

Am Mittwoch ist im Bonner Ortsteil Geislar ein Fahrzeug mit einem Wasseranhänger auf der Meindorfer Straße, Ecke Landstraße 16, umgekippt. Foto: Axel Vogel

Beuel Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Beuel mit seinem Fahrzeug in einer Kurve umgekippt. Der Mann erlitt einen Schock. An der Kreuzung L16/Meindorfer Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit seinem mit einem Wassertank beladenen Fahrzeug in einer Kurve in Beuel umgekippt. Der Mann war nach Polizeiangaben um kurz nach 15 Uhr auf der L16 unterwegs und wollte in die Meindorfer Straße abbiegen, als es zu dem Unfall kam.

Der Fahrer blieb der Polizei zufolge unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Aufgrund des Unfalls kam es am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen.

Eine Übersicht über die Verkehrslage in Bonn und der Region finden Sie hier.

(ga)