Erstes Oldtimer-Treffen in Beuel nach der Corona-Zwangspause : Mit 115 Jahren der Älteste im Feld

Erstes Oldtimer-Treffen in Beuel nach der Corona-Zwangspause

Beuel Die Interessengemeinschaft „Beueler Oldtimerfreunde Schääl Sick“ hat ihre mobilen Vehikel aus den Garagen geholt und am Rheinufer präsentiert.

Das älteste Fahrzeug unter den Oldtimern , die sich bei einem Autotreffen am Sonntagnachmittag auf dem Beueler Rheinufer sonnten, war wohl das von Dirk Kümper. Sein blauer Charron HP12 wurde im Jahr 1907 in Frankreich hergestellt und hat somit 115 Jahre auf dem Buckel. Viele Passanten blieben vor dem Automobil stehen und machten dem Besitzer Komplimente.

„Vor 20 Jahren habe ich das Fahrzeug zufällig gesehen und mich direkt verliebt“, erzählte Kümper. Wie viel Geld der 67-jährige Königswinterer dafür ausgegeben hat, wollte er dem GA nicht verraten. „Geld ist zum Wert immer relativ“, sagte er. Seitdem fordert der Oldie viel Zuwendung und Pflege: „Ein Ausflug bedeutet eine Woche Arbeit am Auto“, rechnet Kümper vor. Das Auto sei aber in einem guten Zustand.

Um das Material, an die heutige Zeit anzupassen, sei die Maschine regelmäßig überholt worden. Außerdem gebe es bei dem Charron einige „technische Raffinessen“. Damit das Öl beim Fahren nicht in der Umwelt landet, bekam das Fahrzeug eine Ölschleuderschmierung als Verlustschmierung – ein Auffangbehälter wurde installiert. Als der einmal der Vergaser aufgrund seiner nahen Bauweise zum Auspuff in Brand geraten war, wurde die veraltete Technik neugestaltet.