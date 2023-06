Geldübergabe in Beuel So profitieren die Pänz von der Nostalgiesitzung

Die nächste Nostalgiesitzung findet am Mittwoch, 17. Januar 2024, statt. Die Eintrittskarten werden bereits am Donnerstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr im Foyer des Beueler Rathauses, Friedrich-Breuer-Straße 65, verteilt. Der Eintritt ist wie immer kostenlos. Dafür kaufen die Besucher am Abend der Nostalgiesitzung den Jahresorden, der seit der Premiere im Jahr 2017 in der Ordenfabrik Bley in Beuel entworfen und produziert wird.