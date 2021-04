Fahrt im Gegenverkehr : Polizei untersucht mögliches illegales Autorennen in Beuel

Polizei untersucht mögliches illegales Autorennen in Beuel

Bonn Zwei junge Männer sollen sich am Mittwochabend ein Autorennen im Bonner Stadtgebiet geliefert haben. Einer der beiden Raser konnte von der Polizei gestoppt werden. Der andere Fahrer nutzte die Gegenfahrbahn als Rennstrecke.

Ein Streifenwagen der Polizei Ramersdorf beobachtete am späten Mittwochabend ein mutmaßliches illegales Autorennen zwischen Pützchen-Bechlinghoven und Holzlar: Gegen 23 Uhr standen zwei Fahrzeuge nebeneinander auf der Reinold-Hagen-Straße in Höhe des Einmündungsbereichs zur Siegburger Straße, wobei ein weißer Seat Cupra die Fahrspur des Gegenverkehrs nutzte.

Beide Fahrzeuge beschleunigten maximal und fuhren nebeneinander in Richtung Müldorfer Straße davon. Nach einigen hundert Metern verlangsamte der 28-jährige Fahrer des beteiligten schwarzen Ford Focus seine Fahrt und wurde von der nachfahrenden Streifenwagenbesatzung in Höhe der Müldorfer Straße angehalten. Der weiße Seat, der erst nach mehreren hundert Metern die Fahrspur des Gegenverkehrs verlassen hatte, war bereits in Richtung Holzlar davongefahren.