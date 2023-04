Polizeieinsatz in Bonn-Beuel Gesuchter Mann mit 3,7 Promille an Supermarkt festgenommen

Ein Streifenteam der Polizeiwache Ramersdorf hat einen 33-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bonn-Beuel festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Samstagabend gegen 21.50 Uhr von den eingesetzten Beamten kontrolliert worden, da er gemeinsam mit einer 42-jährigen Begleiterin im Eingangsbereich Alkohol konsumierte und sich nach Ansprache eines Marktmitarbeiters geweigert hatte, den Ort zu verlassen.