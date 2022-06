Tradition im Ort : Brunnenfest in Holtorf zu Pfingsten

Holtorf Vor 40 Jahren wurde das Bauwerk eingeweiht. Von dem Ort auf der rechten Rheinseite schwärmte einst niemand Geringerer als Geert Müller-Gerbes.

Neue Straßen verdrängten den alten Brunnen

Die Vorsitzende des BV erinnert an die Ursprünge des Festes: „Als die Straße hier im Ort saniert wurde, verschwand der alte Brunnen“. Da die Holtorfer nicht ohne ihn sein wollten, machten sie sich im Rathaus stark für einen Ersatz. Auf dem neuen Brunnen zeigt die Jahreszahl 1982 an, wann er errichtet wurde. Der damalige Bezirksvorsteher Erwin Kranz hat ihn schließlich eingeweiht. Seither feiern die Holtorfer jedes Jahr an Pfingsten ihr Brunnenfest.

Der 2020 verstorbene Journalist und Fernsehmoderator Geert Müller-Gerbes, der in Niederholtorf gewohnt hat, schrieb in dem Buch „Bonn – wo es am schönsten ist“ über Holtorf und den Festplatz: „Der Antoniusplatz in Niederholtorf – ein Platz zum Verweilen, zum Nachspüren dessen, was Menschen außerhalb der Tageshast bewegt, ein Platz zum Bewahren dessen, was Leben bedeutet [...] in einer beruhigten, ländlich geprägten Urbanität, die Heimat vermittelt.“