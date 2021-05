THW-Gebäude verschönert : Ein Graffiti für das THW

Beuel Das Technische Hilfswerk (TWH) in Beuel hat eine seiner Außenwände verschönert. Und sich mit der Künstleragentur Highlightz professionelle Hilfe geholt.

Dass ein Graffiti keine Wandschmiererei sein muss, sondern ein richtiges Kunstwerk sein kann, das bewies in diesen Tagen die Bonner Künstleragentur Highlightz beim THW in Beuel. Ein großes Kunstwerk bestehend aus einem typischen THW-Retter mit Maske und Sauerstoffflasche, einem Rettungsboot und einem der großen Lkw sowie den THW-Emblemen und dem Text „Engagiere Dich!“ zieren jetzt die Rückwand der großen Hallen.

Kunstwerk befindet sich auf der östlichen Seite der THW-Gebäude

Deshalb können jetzt die Autofahrer auf der B56 in Höhe von Vilich-Müldorf sowie die Reisenden in der Stadtbahn 66 schnell erkennen, wo das THW beheimatet ist. Das Kunstwerk befindet sich auf der östlichen Seite der THW-Gebäude. „Die Beueler Straße vor der Liegenschaft ist ja noch länger für den Durchgangsverkehr gesperrt“, meint Biescker entschuldigend, „von da aus ist nichts zu sehen.“ Außerdem war diese Wand die einzige große Fläche für solch ein Bild.

Auf die Firma Highlightz sei man gekommen, weil man insbesondere in Corona-Zeiten ein Bonner Unternehmen gesucht habe und diese Firma bereits mit einigen bekannten Großprojekten aufwarten konnte. „Wir haben die Motive gestellt und Mitarbeiter der Firma haben dann das Bild geliefert. Gleich beim ersten Entwurf haben wir gesagt, das ist es“, so Biescker. Und jetzt haben die Künstler in drei Tagen ihren Entwurf an die Wand gebracht.