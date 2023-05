Besuch aus Partnerstadt von Beuel Internationaler Fußball in Schwarzrheindorf

Schon im Juli steht mit einem Jugendaustausch die nächste Aktion der Städtepartnerschaft an: Elke Kiesel wird mit zwölf- bis 14-jährigen Kindern aus Beuel nach Mirecourt reisen, wo diese in Gastfamilien wohnen werden. Ebenfalls im Juli wird sich der Verein Radeln ohne Alter auf eine zwölftägige Reise mit dem Fahrrad begeben: Ziel ist es, pünktlich zum Nationalfeiertag am 14. Juli in Mirecourt anzukommen, um dort am Deutsch-Französischen Bürgerfest teilzunehmen. Innerhalb von nur drei Tagen plant Thomas Fricke, stellvertretender Vorsitzender des Städtepartnerschaftskomitees, mit einer Gruppe von Radfahrern die 400 Kilometer lange Strecke nach Mirecourt zurückzulegen.