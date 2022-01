„Jetzt sind wir halt zusammen“ : Gemeinden Oberkassel und Königswinter-Altstadt sind nun eins

Oberkassel-Königswinter „Es war die Not, die uns wendig gemacht hat“, sagt Pfarrerin Anne Kathrin Quaas. Denn seit dem 1. Januar sind die evangelischen Gemeinden von Oberkassel und Königswinter-Altstadt vereint. Das ist nicht die einzige Fusion im Rheinland.

Anlässlich der Fusion der evangelischen Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter ist ein Festgottesdienst geplant. Er findet am Sonntag, 30. Januar, um 15 Uhr in der Großen Kirche in Oberkassel statt. Zum Festakt gehören auch ein anschließender Empfang und das jährliche Konzert des Jugendchores um 17 Uhr. Für den gesamten Festakt gilt 2G. Die Gemeinde bittet um Anmeldung, entweder per Mail an: oberkassel-koenigswinter@ekir.de oder ☎ 0228/44 11 55. sdn

Erster Schritt zur Fusion vor drei Jahren

Eine Teilung ziehe ja auch einiges an Konsequenzen nach sich. So musste unter anderem der Haushalt geteilt und Mitarbeiter verschoben werden. Doch die wichtigste Frage für die geteilte Gemeinde sei gewesen, ob man sich weiterhin treffen könne, erinnert sich Quaas. Im Dezember habe man noch gemeinsam einen Gottesdienst zum „Tschüss-Sagen“ in der Altstadt gefeiert, um darin auch betrauern zu können, dass sich Altstadt und Ittenbach mit Beginn des neuen Jahres formal auseinander dividieren. „Aber natürlich“, sagt Quaas verständnisvoll lachend, „saßen am nächsten Sonntag die Ittenbacher wieder in der Altstadtkirche, weil sie es so gewohnt waren.“ Das werde sicherlich auch so lange noch so bleiben, „bis man sich oben im Bergbereich oder unten am Rhein wieder wohlfühlt“, vermutet die Pfarrerin, um dann zu dem Fazit zu kommen, dass sich Gemeinschaft nicht nach Gemeindegrenzen definiere.