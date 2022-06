Kröten und Molche unterwegs : Neue Amphibientunnel für die Pützchens Chaussee

Beuel Die obere Baustelle an der Pützchens Chaussee zum Schutz der Amphibien wurde pünktlich eingerichtet. Hier entstehen neue Amphibientunnel.

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien 2022 begannen, wie im GA angekündigt, die Bauarbeiten auf der Pützchen Chaussee, kurz vor dem Kreisverkehr zur Oberkasseler Straße. Zwei neue Amphibientunnel werden hier in den kommenden Wochen gebaut und alte Tunnel ersetzen. Die Baumaßnahme wird in vier Teilabschnitten ausgeführt. Der Kfz-Verkehr wird jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. „Die Maßnahme soll bis zum 9. August 2022, also dem Ende der Sommerferien, fertiggestellt sein. Die Kosten betragen 220.000 Euro“, teilte das Presseamt der Stadt Bonn mit. Das Bauvorhaben wird auf Grundlage der Entwurfsplanung realisiert, der die Bezirksvertretung Beuel am 3. Februar 2021 einstimmig zugestimmt hatte.