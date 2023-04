Beueler Weiberfastnacht Sabrina Michel wird Jubiläumsprinzessin

In der Jubiläumssession wird vieles anders sein als sonst. Selbst für die Präsentation der neuen Tollität hatte sich der Arbeitskreis ein neues, publikumswirksameres Format ausgedacht. Sabrina I. wurde am Ostersamstag beim traditionellen Anhissen des Schiffer-Vereins Beuel am Nepomuk-Denkmal am Rheinufer vorgestellt. „Für so ein außergewöhnliches Jubiläum muss man außergewöhnliche Formate finden und anbieten“, sagt Obermöhn Ina Harder, die wortgewaltig vor vielen Gästen eine Jubiläumssession versprach, die in die Geschichte der Beueler Weiberfastnacht eingehen wird.